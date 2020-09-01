Вирус-шифровальщик оставил свердловский онкоцентр без доступа к анализам больных. Атаку хакеров посчитали случайной

Вирус-шифровальщик попал в компьютеры Свердловского областного онкологического диспансера. Это произошло в момент установки новой лабораторной системы 21 августа. Порядка 400 исследований оказались заблокированы. При этом к осени большая часть зашифрованной информации была возвращена владельцам, передаёт телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Татьяну Раздайгора.
О взломе ранее сообщила нейрофизиолог Светлана Лаврова. Врач рассказала, что пациенты остались без результатов биопсии — информации, без которой невозможно назначение лечения. Специалист заявила, что за разблокировку данных хакеры требовали 80 тысяч рублей.
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Как пояснил хакер из "Лаборатории Артимовича" Дмитрий Артимович, шифровальщик использовали люди, купившие его в недобросовестных целях, а не те, кто написал этот код. Таким образом, по словам эксперта, говорить о взломе компьютеров хакерами неверно.
— Во всех этих учреждениях, которые попадают на шифровальщиков, скорее всего, не обновляется операционная система, скорее всего, нет антивирусов, — сказал собеседник.
Эксперт по информационной безопасности ЗАО "Монитор безопасности" Тарас Татаринов напомнил, что атакам подвержены любые организации, где установлены компьютеры. Он согласился с мнением Артамовича по поводу того, что вирусам всё равно, какую организацию атаковать.
Ранее несколько британских больниц подверглись крупномасштабной кибератаке. Компьютеры медучреждений оказались взломаны, и врачи не могли принять пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.
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