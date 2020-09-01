Посла России вызвали в МИД Дании из-за перехвата самолёта над Балтийским морем

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в стране Владимира Барбина после того, как российский истребитель Су-27 подняли на перехват иностранных военных самолётов над Балтийским морем. Об этом сообщается на сайте датского МИД.

Власти Дании расценили действия военного самолёта как нарушение собственного воздушного пространства.

— Мы серьёзно относимся к нарушению Россией воздушного пространства Дании и считаем это неприемлемым. Необходимо, чтобы все стороны, включая РФ, придерживались базовых принципов международного законодательства. Это сообщение было передано сегодня российскому послу, — отметил глава МИД Дании Йеппе Кофода.

Посольство России в королевстве не комментирует ситуацию. Минобороны РФ, в свою очередь, отмечает, что после разворота иностранных самолётов от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, а полёт выполнялся над нейтральными водами и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.