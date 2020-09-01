Кадры, никогда не выходившие в эфир. "Россия 1" покажет фильм-расследование о теракте в Беслане

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В четверг, 3 сентября, в 23:30 мск на телеканале "Россия 1" выйдет двухчасовой документальный фильм Александра Рогаткина "Беслан", сообщает портал "Вести.ru".
Журналист за несколько месяцев съёмок записал свыше 40 интервью с очевидцами страшных событий, происходивших 16 лет назад. Рогаткин пообщался с бывшими заложниками школы № 1 города Беслана — как с уже повзрослевшими детьми, так и с их родителями и учителями. По часам картину происходившего восстановили бойцы и командиры подразделений спецназначения. Автору документального проекта удалось подержать в руках материалы до сих пор не законченного уголовного дела.
В фильме будут рассмотрены все отличные от официальной версии произошедшего. На многие вопросы будут впервые даны исчерпывающие ответы. Зрители увидят кадры, долго остававшиеся в архивах и никогда не выходившие в эфир. Неожиданными, по словам Александра Рогаткина, стали для него новые детали, раскрытые единственным выжившим террористом — Нурпаши Кулаевым. Чтобы побеседовать с ним, журналист посетил исправительную колонию для пожизненно осуждённых "Полярная сова".
— В моём фильме есть ответы на те вопросы, которые задавались в предыдущих фильмах. Они задавались, но без желания получить на них ответ. Все понимают, какие фильмы, которые вышли в прошлую годовщину. Я со спецназовцем одним разговаривал, он говорит: "Ну как так, ну что такое, один из авторов поехал в Лондон, взял интервью у самого Закаева, а меня, Героя России, у которого 12 операций, был тяжело ранен, не спросил, что там было на самом деле", — сказал Рогаткин в беседе с Лайфом.
Журналист подчеркнул — в работе попытался представить все точки зрения, "что говорилось за эти годы про Беслан, о причине теракта, о том, как проехали террористы".
— Ну и про главную историю — о причинах двух этих взрывов, которые произошли в спортзале. Это камень преткновения во многих так называемых расследованиях, когда уверяют, что это не террористы взорвали детей, а спецназ во время штурма ударил огнемётами по спортзалу и тем самым решил уничтожить и детей, и террористов, — сказал документалист.
Напомним, с момента теракта в Беслане прошло 16 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в здании три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.
Беслан. Заложники навсегда. Проект "Изнанка"15 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашей страны: боевики захватили школу № 1 в Беслане, взяв в заложники 1128 человек, большинство из которых — дети. Лайф пообщался с очевидцами тех страшных событий: матерями, потерявшими своих сыновей и дочерей, и ученицей, присутствовавшей на той роковой линейке.
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