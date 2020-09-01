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"Нафтогаз" сообщил о рекордных объёмах газа в подземных хранилищах

В компании считают, что накопят ещё.

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Фото © Анна Марченко / ТАСС

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина накопила рекордное количество газа в подземных хранилищах (ПХГ).

В этом году мы имеем рекорд, он уже превышает 24 миллиарда кубометров, — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что страна может выйти на 27–28 млрд кубометров.

"Нафтогаз" планирует срыв отопительного сезона. Что ждёт Украину осенью?

По мнению экспертов, отопительный сезон на Украине в этом году состоится, правда, с большой долей вероятности его запуск может затянуться.

Ранее "Нафтогаз" уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму.

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