Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина накопила рекордное количество газа в подземных хранилищах (ПХГ).
— В этом году мы имеем рекорд, он уже превышает 24 миллиарда кубометров, — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Он подчеркнул, что страна может выйти на 27–28 млрд кубометров.
"Нафтогаз" планирует срыв отопительного сезона. Что ждёт Украину осенью?По мнению экспертов, отопительный сезон на Украине в этом году состоится, правда, с большой долей вероятности его запуск может затянуться.
Ранее "Нафтогаз" уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму.
Лента новостей
СК показал кадры с места убийства бизнесмена Деданина в Татарстане
сегодня в 17:34
"Нафтогаз" сообщил о рекордных объёмах газа в подземных хранилищах
сегодня в 17:26
"Не укладывается в голове, что он на такое мог пойти". Брат рассказал о характере подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
сегодня в 17:24