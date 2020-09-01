"Не укладывается в голове, что он на такое мог пойти". Брат рассказал о характере подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина

Задержанный по подозрению в убийстве бизнесмена Евгения Деданина в Татарстане Араик М. ещё три дня назад был в Самаре. Об этом сообщил в беседе с Лайфом его двоюродный брат.
— Он в Самаре три дня назад был — 100%. Сказать, что муху не обидит, — нет, но на такое он не способен. <...> Шок — это ещё мягко сказано. Он ни разу в полицию не попадал. Максимум, что попадал — это регистрация. А так он работал, зарабатывал, никому плохого не сказал, не сделал. Я его знаю. Никогда на человека руку не может поднять. Не укладывается в голове, что он может на такое пойти, — рассказал мужчина.
По его словам, семья Араика М. — пожилые родители, жена и дети — живёт в Армении, а сам он уехал на заработки. В Самаре, как отметил брат, задержанный жил с 1995 года, а домой не приезжает уже третий год. Мужчина отметил, что у родственника был ларёк с шаурмой, благодаря которому он и зарабатывал.
— Для меня нет объяснений, не знаю, что сказать. Может, надавили, может напугали. Стрелял он, может, только в армии, в Германии служил, в Берлине, когда ещё был ГДР и ФРГ, он служил шофёром, водителем был, — рассказал брат подозреваемого в убийстве бизнесмена.
По его мнению, если у Араика М. и были долги, то "как у нормальных людей", не очень большие. Он также рассказал, что последний раз виделся с братом в августе-сентябре прошлого года в Самаре.
Убийца бизнесмена Деданина приторговывал лекарствами и организовывал азартные игрыВ предпринимателя он выстрелил трижды.
Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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