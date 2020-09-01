Трамп назвал фейком сообщения СМИ о перенесённых им микроинсультах

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что осенью прошлого года перенёс несколько микроинсультов, о которых сообщили некоторые СМИ.
— Это никогда не кончится! Теперь они пытаются заявить, что ваш любимый президент, я, посещал медцентр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда не случалось такого с этим кандидатом — фейк! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии! — написал американский лидер в "Твиттере".
Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" БайденаПри этом он пока не знает, кто контролирует его соперника на предстоящих выборах.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что в ноябре 2019 года, когда Трамп посещал медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту Майку Пенсу поручили в случае необходимости занять место главы государства, если американскому лидеру понадобятся сложные медицинские процедуры. Однако никаких доказательств журналист не приводит. Белый дом тогда сообщал, что госпиталь Трамп посетил для планового обследования.