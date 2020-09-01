Трамп назвал фейком сообщения СМИ о перенесённых им микроинсультах

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что осенью прошлого года перенёс несколько микроинсультов, о которых сообщили некоторые СМИ.

— Это никогда не кончится! Теперь они пытаются заявить, что ваш любимый президент, я, посещал медцентр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда не случалось такого с этим кандидатом — фейк! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии! — написал американский лидер в "Твиттере".