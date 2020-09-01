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Трамп назвал фейком сообщения СМИ о перенесённых им микроинсультах

Согласно публикациям, проблемы со здоровьем у американского президента были в ноябре 2019 года.

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Фото © ТАСС / AP

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что осенью прошлого года перенёс несколько микроинсультов, о которых сообщили некоторые СМИ.

Это никогда не кончится! Теперь они пытаются заявить, что ваш любимый президент, я, посещал медцентр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда не случалось такого с этим кандидатом — фейк! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии! — написал американский лидер в "Твиттере".

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При этом он пока не знает, кто контролирует его соперника на предстоящих выборах.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что в ноябре 2019 года, когда Трамп посещал медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту Майку Пенсу поручили в случае необходимости занять место главы государства, если американскому лидеру понадобятся сложные медицинские процедуры. Однако никаких доказательств журналист не приводит. Белый дом тогда сообщал, что госпиталь Трамп посетил для планового обследования.

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