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Следователя СК по особо важным делам отправили под арест за попытку передать взятку

В заключении он проведёт два месяца.

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Видео © Предоставлено пресс-службой суда

Басманный суд Москвы сегодня, 1 сентября, арестовал следователя СК РФ по особо важным делам Грея Эфендиева, которого задержали за предложение посредничества во взяточничестве.

Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Эфендиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 октября, — огласила судья.

Отмечается, что ходатайство о домашнем аресте было отклонено.

Эфендиева обвиняют в обещании и предложении посредничества во взяточничестве. Максимальное наказание за подобное преступление представляет собой лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Гендиректора "Мособлэнерго" и его заместителя задержали по делу о взятке

Следствие ходатайствует об их аресте.

Согласно данным следствия, следователь предложил сотруднику управления СК РФ получить через него взятку в размере пяти миллионов рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что отбывающий наказание в колонии бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев должен заплатить судебным приставам почти две тысячи рублей.

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