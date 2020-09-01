Следователя СК по особо важным делам отправили под арест за попытку передать взятку

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Басманный суд Москвы сегодня, 1 сентября, арестовал следователя СК РФ по особо важным делам Грея Эфендиева, которого задержали за предложение посредничества во взяточничестве.

— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Эфендиева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 октября, — огласила судья.

Отмечается, что ходатайство о домашнем аресте было отклонено.

Эфендиева обвиняют в обещании и предложении посредничества во взяточничестве. Максимальное наказание за подобное преступление представляет собой лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

Согласно данным следствия, следователь предложил сотруднику управления СК РФ получить через него взятку в размере пяти миллионов рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.