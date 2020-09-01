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Ариана Гранде первой из женщин набрала 200 миллионов подписчиков в Instagram

С успехом её поздравила Леди Гага.

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Фото © Instagram / arianagrande

Знаменитая певица и актриса Ариана Гранде стала лидером среди женщин по количеству подписчиков в "Инстаграме". С успехом её поздравила коллега по цеху, певица Леди Гага.

Карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году, сыграв роль в бродвейском мюзикле "13". Путь в музыке для неё стартовал в 2011-м с записи саундтрека к сериалу "Виктория-победительница".

Ариану Гранде обвинили в плагиате и расизме

Среди мужчин лидером по количеству подписчиков в "Инстаграме" считается звезда футбола Криштиану Роналду, у которого 237-миллионная аудитория.

Ранее в июне Ариана Гранде, Эмили Ратаковски и другие звёзды вышли на протесты после убийства Джорджа Флойда.

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