В российском МИД отреагировали на возможные санкции США из-за Белоруссии

Россия не вмешивается в дела Белоруссии и уважает право жителей республики самостоятельно разобраться в своих проблемах, заявил РИА "Новости" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что США не в первый раз "самым бесцеремонным и грубым образом" влезают в дела других государств.
— Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами, — сказал замминистра иностранных дел.
Ранее Лайф сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня там начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.