В российском МИД отреагировали на возможные санкции США из-за Белоруссии

Россия не вмешивается в дела Белоруссии и уважает право жителей республики самостоятельно разобраться в своих проблемах, заявил РИА "Новости" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что США не в первый раз "самым бесцеремонным и грубым образом" влезают в дела других государств.

— Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами, — сказал замминистра иностранных дел.

Ранее Лайф сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии.