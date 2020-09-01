В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой форме

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что те люди, которые переболели коронавирусной инфекцией без симптомов или в лёгкой форме, также нуждаются в прививке от CoViD-19. Об этом специалист поведал в беседе с ТАСС.

— Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в лёгкой форме переболел или бессимптомно, — подчеркнул Гинцбург.

Руководитель Центра Гамалеи добавил, что на данный момент нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.

— Фактически нет таких наблюдений, нужно ещё полгода всё-таки подождать, — уточнил Гинцбург.