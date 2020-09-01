Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Центре Гамалеи заявили, что прививка от CoViD-19 нужна тем, кто переболел без симптомов или в лёгкой форме

Там также отметили, что пока не известно, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.

45

Фото © ТАСС / PA

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что те люди, которые переболели коронавирусной инфекцией без симптомов или в лёгкой форме, также нуждаются в прививке от CoViD-19. Об этом специалист поведал в беседе с ТАСС.

Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в лёгкой форме переболел или бессимптомно, — подчеркнул Гинцбург.

В Центре Гамалеи рассказали, когда у россиян сформируется коллективный иммунитет к CoViD-19

Там напомнили, что устойчивость населения страны к вирусам появляется, если минимум у 60 процентов граждан выработались антитела.

Руководитель Центра Гамалеи добавил, что на данный момент нет достаточных наблюдений, чтобы сделать вывод о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших коронавирусом.

Фактически нет таких наблюдений, нужно ещё полгода всё-таки подождать, — уточнил Гинцбург.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что поставки первых больших партий вакцины от коронавируса "Спутник V" начнутся уже в сентябре. Кроме того, он заметил, что массовая вакцинация от CoViD-19 начнётся в России после ноября-декабря.

В Роспотребнадзоре оценили вероятность второй волны коронавируса в России

Руководитель ведомства заметила, что необходимо продолжать соблюдать все правила, связанные с CoViD-19.

Выбор редакции

Loading...