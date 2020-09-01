Меркель заявила, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница. Об этом сообщает телеканал MDR.
Уточняется, что канцлер ФРГ выступила против санкций Штатов во время визита в город Штральзунд.
"Это ложный путь". Германия жёстко ответила на угрозы США из-за "Северного потока — 2"Глава МИД ФРГ заверил, что чётко подчеркнул свою позицию в разговоре с американским госсекретарём.
— Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США, — цитирует телеканал Меркель.
Ранее в Германии заявили, что угрозы американцев о введении ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости".
В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.
Страны ЕС выступили против санкций США по "Северному потоку — 2"Уточняется, что европейская делегация выразила ноту протеста американскому Госдепу.
Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступает Вашингтон.