Меркель заявила, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница. Об этом сообщает телеканал MDR.

Уточняется, что канцлер ФРГ выступила против санкций Штатов во время визита в город Штральзунд.

— Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США, — цитирует телеканал Меркель.

Ранее в Германии заявили, что угрозы американцев о введении ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости".

В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.