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Меркель заявила, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США

Ранее в ФРГ называли возможность введения американцами ограничительных мер "верхом наглости".

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Фото © ТАСС / EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы введения санкций со стороны сенаторов США в адрес оператора порта немецкого города Засница. Об этом сообщает телеканал MDR.

Уточняется, что канцлер ФРГ выступила против санкций Штатов во время визита в город Штральзунд.

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Глава МИД ФРГ заверил, что чётко подчеркнул свою позицию в разговоре с американским госсекретарём.

Правительство ФРГ намерено достроить газопровод "Северный поток — 2", несмотря на противодействия США, — цитирует телеканал Меркель.

Ранее в Германии заявили, что угрозы американцев о введении ограничительных мер в отношении "Северного потока — 2" являются "верхом наглости".

В начале августа в американском сенате выдвинули ультиматум администрации порта немецкого города Засница — тот должен прекратить работы по поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2", иначе морская гавань столкнётся с экономическими трудностями.

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Уточняется, что европейская делегация выразила ноту протеста американскому Госдепу.

Напомним, две нитки газопровода должны пройти от берегов России до Германии через Балтийское море — по территориальным водам или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Против строительства выступает Вашингтон.

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