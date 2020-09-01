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Опубликовано 1 сентября 2020, 23:30
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Умер первый конституционный омбудсмен в России Олег Миронов

Фото © Instagram / moskalkova.official

Фото © Instagram / moskalkova.official

Этот пост он занимал с 1998 по 2004 год.

На 82-м году ушёл из жизни экс уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов... Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 год. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств, — отметила Москалькова.

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По её словам, смерть Миронова — это тяжёлый удар и невосполнимая утрата. Она также добавила, что бывший омбудсмен за свою жизнь показал всем яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно.

Москалькова выразила соболезнования супруге, сыну, родным и всем, кто был знаком с Олегом Мироновым.

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Иван Косицын
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