Умер первый конституционный омбудсмен в России Олег Миронов

Этот пост он занимал с 1998 по 2004 год.

На 82-м году ушёл из жизни экс уполномоченный по правам человека в РФ Олег Миронов. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

— Ушёл из жизни Олег Орестович Миронов... Он был первым конституционным омбудсменом в Российской Федерации с 1998 по 2004 год. На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств, — отметила Москалькова.

По её словам, смерть Миронова — это тяжёлый удар и невосполнимая утрата. Она также добавила, что бывший омбудсмен за свою жизнь показал всем яркий пример честного служения родной стране и идеалам прав человека, в которые верил беззаветно.