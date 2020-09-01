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В Москве избили народного артиста России Юрия Шлыкова после того, как он сделал замечание

Уточняется, что это произошло в подъезде его дома.

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Фото © ТАСС / Щербак Александр

В российской столице напали на 67-летнего народного артиста России Юрия Шлыкова. Как рассказал сам актёр в беседе с Mash, это произошло после того, как он сделал замечание.

Я пошёл гулять с собакой, возвращаюсь — у подъезда стоит машина, из неё грузят вещи, в подъезде грязь. Я попросил убрать потом, на что услышал ответ (матом. — Прим. Лайфа). Сказал, что живу здесь и вам нельзя так разговаривать. На что получил ещё более жёсткий ответ и удар по лицу, — отметил Шлыков.

Кроме того, как утверждает актёр, его схватили за шею сзади, опустили на землю и стали бить ногами. Шлыков добавил, что ему на помощь пришла соседка по дому.

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У женщины диагностировали ушиб лица и порезы.

Эта женщина спасла меня от больших побоев, — уточнил актёр.

Позже на место происшествия приехали сотрудники полиции. Предварительно, у Шлыкова произошёл конфликт с двумя грузчиками. В данный момент правоохранители опрашивают участников инцидента.

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