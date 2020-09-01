Автомобиль сгорел после ДТП возле французского посольства в центре Москвы — видео момента аварии

Видео © LIFE
Автомобиль сгорел после ДТП на улице Большая Якиманка в центре Москвы в районе Посольства Франции. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента аварии.
На кадрах видно, что двигавшаяся в крайнем левом ряду машина в какой-то момент остановилась прямо на дороге. Через некоторое время сзади в неё врезался другой автомобиль, после чего машина загорелась.
В Подмосковье на ходу загорелся автобус с пассажирами — видеоОбошлось без пострадавших — все успели покинуть транспортное средство, выгоревшее полностью.
Как сообщили ТАСС в столичном главке МЧС, в результате ДТП никто не пострадал. Площадь пожара составила три квадратных метра.