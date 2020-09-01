Автомобиль сгорел после ДТП возле французского посольства в центре Москвы — видео момента аварии

Автомобиль сгорел после ДТП на улице Большая Якиманка в центре Москвы в районе Посольства Франции. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента аварии.

На кадрах видно, что двигавшаяся в крайнем левом ряду машина в какой-то момент остановилась прямо на дороге. Через некоторое время сзади в неё врезался другой автомобиль, после чего машина загорелась.