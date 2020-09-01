Четверо детей и девушка погибли при пожаре в доме в Махачкале

В результате пожара в жилом доме в Махачкале погибло пять человек — четверо детей и девушка 18 лет.
По информации Лайфа, трагедия произошла в доме 59а по улице Гамидова. Отмечается, что с отравлением продуктами горения были госпитализированы два сотрудника МЧС.
Три человека погибли при пожаре в жилом доме СамарыСейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.
Причины и обстоятельства трагедии уточняются.
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