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Четверо детей и девушка погибли при пожаре в доме в Махачкале

Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров.

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В результате пожара в жилом доме в Махачкале погибло пять человек — четверо детей и девушка 18 лет.

По информации Лайфа, трагедия произошла в доме 59а по улице Гамидова. Отмечается, что с отравлением продуктами горения были госпитализированы два сотрудника МЧС.

Три человека погибли при пожаре в жилом доме Самары

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

Причины и обстоятельства трагедии уточняются.

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