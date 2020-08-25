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Три человека погибли при пожаре в жилом доме Самары

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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Фото © ГУ МЧС России по Самарской области

Трое взрослых погибли в результате пожара в жилом доме на Аэродромной улице в Советском районе Самары. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 05:37 по местному времени (4:37 мск). Спустя 25 минут пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. В 6:06 он был ликвидирован.

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По предварительным данным, очаг возгорания находится на шестом этаже.

В ходе тушения и осмотра места происшествия были обнаружены три тела. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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