Супруги из Сент-Луиса, направившие оружие на протестующих, выступили на съезде республиканцев

Супруги Патриция и Марк Макклоски из Сент-Луиса, штат Миссури, выступили на предвыборном съезде Республиканской партии в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.
Пара знаменита тем, что во время массовых акций протеста в США она направила оружие в сторону демонстрантов, прорвавшихся на её частную собственность и следовавших к дому мэра. Видео инцидента широко распространилось в Сети, его публиковал в том числе и президент Штатов Дональд Трамп. Многие пользователи осудили поведение мужа с женой.
— Марксисты и либералы, которые привели толпу в наш район, встали перед нашим домом и начали кричать в мегафон: "Революцию не остановить!" — пояснила мотивы своих действий пара.
Прославившуюся на весь мир пару из Сент-Луиса осудят за угрозу оружием участникам движения Black Lives MatterПрокурор считает, что супруги заслуживают наказания в виде общественных работ.
По словам Патриции и Марка, они вышли на улицу с полуавтоматической винтовкой и пистолетом для защиты своего дома. Но это не уберегло их от заведённого дела местной прокуратурой.
Сейчас супругам Макклоски грозит до четырёх лет тюрьмы.
Ранее Лайф сообщал, что в Кеноше, штат Висконсин, полицейские семь раз выстрелили в спину безоружному афроамериканцу.