Супруги из Сент-Луиса, направившие оружие на протестующих, выступили на съезде республиканцев

Супруги Патриция и Марк Макклоски из Сент-Луиса, штат Миссури, выступили на предвыборном съезде Республиканской партии в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Пара знаменита тем, что во время массовых акций протеста в США она направила оружие в сторону демонстрантов, прорвавшихся на её частную собственность и следовавших к дому мэра. Видео инцидента широко распространилось в Сети, его публиковал в том числе и президент Штатов Дональд Трамп. Многие пользователи осудили поведение мужа с женой.

— Марксисты и либералы, которые привели толпу в наш район, встали перед нашим домом и начали кричать в мегафон: "Революцию не остановить!" — пояснила мотивы своих действий пара.

По словам Патриции и Марка, они вышли на улицу с полуавтоматической винтовкой и пистолетом для защиты своего дома. Но это не уберегло их от заведённого дела местной прокуратурой.

Сейчас супругам Макклоски грозит до четырёх лет тюрьмы.