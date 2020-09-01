Акрополь, острова и мифы станут ближе. Греция с 7 сентября открывает границы для россиян

Греция с 7 сентября открывает свои границы для жителей России. Соответствующее решение семи министров, которое будет действовать две недели, опубликовано в официальном правительственном вестнике.

Впрочем, въехать в страну смогут лишь 500 человек за одну неделю. При себе у каждого должны быть отрицательный результат теста на CoViD-19 и ваучер на отель. Попасть же в Грецию будет возможно лишь воздушным путём через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Тест должен быть сделан не более чем за 72 часа до прибытия в страну (сертифицированными лабораториями, со справкой на английском языке с указанием всех данных). Проверить его обязаны авиакомпании перед посадкой. Кроме того, пассажирам будет необходимо указать свои контактные данные в Греции за день до прибытия.

— У пассажиров должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы, в которых определено их временное место жительства в стране, — также говорится в документе.

В случае выборочного теста на коронавирус гражданину запрещается покидать место своего временного проживания до выдачи результатов. В противном случае он будет вынужден заплатить штраф в пять тысяч евро.