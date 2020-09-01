Бил жену и варил самогон. Соседи рассказали Лайфу о мужчине, убившем супругу в детсаду в Воскресенске

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В семье из Воскресенска, где муж пришёл на работу к своей жене — воспитательнице в детском саду — и убил её на глазах у детей, и раньше были проблемы с насилием из-за употребления алкоголя. Об этом рассказала Лайфу одна из соседок погибшей. По её словам, убийца нередко появлялся очень пьяным.

— Что-то было в семье, происходило, она (погибшая. — Прим. ред.) скрывала, но не подавала вида, хотя жила с этим всю жизнь. Она мне рассказывала. В последнее время он её бил. Побои оставались на теле. Это алкоголь, он увлёкся виноделием и самогоноварением, поэтому так получилось. Потому что, видимо, напивался до такой степени, что не соображал ничего, — сказала она.

При этом женщина отмечает, что Владислав, так зовут подозреваемого, умело скрывал своё сильное опьянение, по его внешнему виду это было непросто определить. Якобы он мог выпить много, но внешне это было не очень заметно. Она также уточнила, что у погибшей Татьяны остались двое детей, которые находились с ней в очень близких отношениях, в отличие от отца. Комментируя версию о ревности, она отметила, что соседка была "очень порядочной женщиной".

Другая жительница дома также отметила, что "на вид" её соседи были очень порядочной семьёй, в которой не бывало скандалов, во всяком случае, она о подобном не слышала. Помимо этого она подтвердила, что соседка была в прекрасных отношениях с дочерью, которая тоже работала в детском саду.