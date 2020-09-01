Бил жену и варил самогон. Соседи рассказали Лайфу о мужчине, убившем супругу в детсаду в Воскресенске

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В семье из Воскресенска, где муж пришёл на работу к своей жене — воспитательнице в детском саду — и убил её на глазах у детей, и раньше были проблемы с насилием из-за употребления алкоголя. Об этом рассказала Лайфу одна из соседок погибшей. По её словам, убийца нередко появлялся очень пьяным.
Подмосковный Отелло. В Воскресенске мужчина зарезал жену из ревности в детском садуВчера в подмосковном Воскресенске мужчина с особой жестокостью зарезал свою жену из-за ревности. Он пришёл в детский сад, где работала женщина, и нанёс ей множественные ножевые ранения в шею. От полученных ран воспитательница скончалась на месте. Мужчину задержали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и сейчас устанавливает обстоятельства произошедшего.
— Что-то было в семье, происходило, она (погибшая. — Прим. ред.) скрывала, но не подавала вида, хотя жила с этим всю жизнь. Она мне рассказывала. В последнее время он её бил. Побои оставались на теле. Это алкоголь, он увлёкся виноделием и самогоноварением, поэтому так получилось. Потому что, видимо, напивался до такой степени, что не соображал ничего, — сказала она.
При этом женщина отмечает, что Владислав, так зовут подозреваемого, умело скрывал своё сильное опьянение, по его внешнему виду это было непросто определить. Якобы он мог выпить много, но внешне это было не очень заметно. Она также уточнила, что у погибшей Татьяны остались двое детей, которые находились с ней в очень близких отношениях, в отличие от отца. Комментируя версию о ревности, она отметила, что соседка была "очень порядочной женщиной".
Зарезавший жену в детском саду в Подмосковье мужчина постоянно угрожал ейЖенщина не смела перечить супругу.
Другая жительница дома также отметила, что "на вид" её соседи были очень порядочной семьёй, в которой не бывало скандалов, во всяком случае, она о подобном не слышала. Помимо этого она подтвердила, что соседка была в прекрасных отношениях с дочерью, которая тоже работала в детском саду.
Напомним, в подмосковном Воскресенске пьяный муж пришёл на работу к своей жене в детский сад и жестоко расправился с ней. От полученных ножевых ранений женщина скончалась. Пока нападавший убивал супругу, её коллега увела детей в другую комнату и вызвала охрану. Мужчина объяснил, что напился и решил расправиться с супругой из ревности.