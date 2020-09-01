Лукашенко вспомнил, как помогал с работой экс-министру культуры, который стал оппозиционером

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он помогал устраивать Павла Латушко на различные высокие должности, а тот переметнулся в Координационный совет оппозиции, потому что решил, что действующая власть "рухнет и надо бежать в другую". Об этом глава государства поведал в ходе общения с журналистами в колледже в Барановичах (Брестская область), передаёт ОНТ.

— Я знаю, на кого ты намекаешь, яркая личность. На коленях стоял, дрожал: "Пошлите меня в правительство". Стал министром [культуры]. Поработал министром — "Я хочу послом быть". — "Куда?" — "Во Францию". Ладно, езжай во Францию. Как-то старался по-отечески относиться, — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также добавил, что после работы послом во Франции Латушко вновь просился в правительство республики, однако, как утверждает президент страны, для него "не было портфеля". Глава государства заметил, что он его устроил и в Национальный академический театр имени Янки Купалы.

— Потом ему показалось, что власть наклонилась, а может быть, где-то рухнула, но не потому, что он наконец-то проснулся или мама ему глаза открыла. Нет, он и был такой, но он увидел, что, наверное, в этой власти — всё, она рухнет, надо бежать в другую, вот он и побежал, — уточнил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии сообщил, что, к его счастью, в оппозиции "разобрались" и "оценили услуги" Латушко.

— Вот поверьте моей информации, там ребята разобрались. Там и так им места не хватает, их же "чёрная сотня" там, а портфелей в правительстве 20, ну и президентский — 21. А куда остальным? А тут он ещё, — сказал глава государства.

Лукашенко также заявил, что Латушко ответит по закону, так как он "перешёл красную линию".

Ранее Павел Латушко заявил о поддержке проходящих в стране акций протеста и осудил действия силовиков. После этого он был уволен из Национального академического театра имени Янки Купалы. В его поддержку заявления об уходе написали также 50 работников театра. Латушко перешёл на сторону оппозиции республики и стал членом президиума Координационного совета.