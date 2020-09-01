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"Человек с огромным чувством юмора". Актёр Игорь Ливанов рассказал, каким запомнил Бориса Клюева

Он отметил, что народный артист России никогда "не был заносчив".

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Российский актёр Игорь Ливанов сообщил, что запомнил ушедшего из жизни народного артиста РФ Бориса Клюева замечательным человеком с прекрасным чувством юмора. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

У меня с Борисом были самые хорошие, самые товарищеские отношения, самые профессиональные. Он был очень замечательный человек с огромным чувством юмора, которое его никогда не подводило. Он не был заносчив, он был доступен. Очень хороший актёр и очень хороший человек, — отметил Ливанов.

Стало известно, где пройдёт прощание с Борисом Клюевым

Актёр скончался на 77-м году жизни.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти актёра стало онкологическое заболевание.

Зрителям он запомнился по своим ролям более чем в ста различных фильмах, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д'Артаньян и три мушкетёра", а также сериал "Воронины".

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