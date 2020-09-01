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В Пентагоне признали отставание от Китая в трёх военных областях

Речь идёт о флоте, ракетном вооружении и средствах ПВО.

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Фото © Pixabay

Уже к середине текущего столетия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) станет равной по силе американской, а "в некоторых случаях превосходящей", однако пока Пекин лидирует только в трёх военных областях. Такие данные содержатся в докладе Пентагона о военной мощи КНР.

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Китай уже находится впереди Соединённых Штатов в определённых областях, таких как кораблестроение, обычные баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты, интегрированные средства ПВО,приводит ТАСС текст документа.

Отмечается, что в последние годы китайское правительство мобилизовало ресурсы для наращивания военных возможностей, например, флот КНР уже превосходит ВМФ США по численности — 350 единиц против 293. При этом, по данным Пентагона, Пекин намерен значительно увеличить ядерный боезапас и обзавестись "ядерной триадой" — воздушными, морскими и наземными средствами доставки ядерных боеголовок до цели.

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По мнению главы ведомства, это поможет сдерживать военные конфликты.

Вместе с тем в документе указано, что пока у НОАК всё ещё существуют проблемы в ряде областей, о которых прекрасно осведомлено руководство Китая. И при нынешнем сохранении темпов на реализацию стратегии развития вооружённых сил потребуется порядка 20 лет непрерывных реформ.

Ранее Лайф сообщал, что армия Великобритании может полностью отказаться от танков.

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