В Пентагоне признали отставание от Китая в трёх военных областях

Уже к середине текущего столетия Народно-освободительная армия Китая (НОАК) станет равной по силе американской, а "в некоторых случаях превосходящей", однако пока Пекин лидирует только в трёх военных областях. Такие данные содержатся в докладе Пентагона о военной мощи КНР.
— Китай уже находится впереди Соединённых Штатов в определённых областях, таких как кораблестроение, обычные баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты, интегрированные средства ПВО, — приводит ТАСС текст документа.
Отмечается, что в последние годы китайское правительство мобилизовало ресурсы для наращивания военных возможностей, например, флот КНР уже превосходит ВМФ США по численности — 350 единиц против 293. При этом, по данным Пентагона, Пекин намерен значительно увеличить ядерный боезапас и обзавестись "ядерной триадой" — воздушными, морскими и наземными средствами доставки ядерных боеголовок до цели.
В Пентагоне заявили об абсолютном превосходстве США в ядерной сфереПо мнению главы ведомства, это поможет сдерживать военные конфликты.
Вместе с тем в документе указано, что пока у НОАК всё ещё существуют проблемы в ряде областей, о которых прекрасно осведомлено руководство Китая. И при нынешнем сохранении темпов на реализацию стратегии развития вооружённых сил потребуется порядка 20 лет непрерывных реформ.
Ранее Лайф сообщал, что армия Великобритании может полностью отказаться от танков.
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