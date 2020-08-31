В войну будут втянуты миллиарды людей. Сравниваем армии Китая и Индии

На границе Индии и Китая возобновились столкновения. Так, индийская пресса заявляет, что удалось пресечь движение китайских войск в сторону границы. Ситуация в районе пограничной территории Ладакх стала обостряться в мае, когда произошли первые столкновения между индийскими и китайскими солдатами: в ход шли штыки и палки, были десятки раненых. Следующая волна столкновений случилась в середине июня — тогда обе стороны заявляли о десятках погибших. Если ситуацию не удастся урегулировать, нельзя исключать даже военного конфликта между двумя самыми густонаселёнными странами мира. В таком случае в состоянии войны будет находиться около трёх миллиардов жителей Земли.