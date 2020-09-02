Пелоси зашла в салон красоты, чтобы помыть голову. Правда, он был закрыт из-за коронавируса

No Mask Nancy!— Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) September 1, 2020
"Pelosi used shuttered San Francisco hair salon for blow-out, owner calls it 'slap in the face'" https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/zd4v7EqUVP
Спикера палаты представителей конгрессa США демократа Нэнси Пелоси заметили в одном из салонов красоты Сан-Франциско, который был закрыт на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал Fox News.
На кадрах видно, что женщина, которая очень похожа на Пелоси, заходит в один из кабинетов с мокрыми волосами и без медицинской маски. Как утверждается, она воспользовалась услугами по мытью и сушке волос.
Как рассказала хозяйка салона, к ним действительно приходила Пелоси. Кроме того, женщина обвинила американскую чиновницу в политике двойных стандартов.
— Когда она вошла, это было как пощёчина. Она думает, что может просто войти и делать что ей надо, в то время как никто другой не может заходить и работать люди не могут, — поведала владелица салона красоты, добавив, что она не могла поверить в то, что Пелоси была без маски.
Пелоси обвинили в травле Трампа после того, как она заявила о его "болезненном ожирении"Вызвавший критику комментарий прозвучал после того, как стало известно, что американский лидер принимает гидроксихлорохин.
Однако представитель спикера палаты представителей конгрессa Штатов отметила, что на Пелоси была медицинская маска и она соблюдала все ограничения, связанные с CoViD-19. Стоит отметить, что салоны красоты в Сан-Франциско закрыты с начала пандемии, однако с 1 сентября свою работу могут возобновить те салоны, которые работают на открытом воздухе.
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