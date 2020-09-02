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Пелоси зашла в салон красоты, чтобы помыть голову. Правда, он был закрыт из-за коронавируса

Хозяйка заведения сравнила такое появление чиновницы с пощёчиной.

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Спикера палаты представителей конгрессa США демократа Нэнси Пелоси заметили в одном из салонов красоты Сан-Франциско, который был закрыт на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал Fox News.

На кадрах видно, что женщина, которая очень похожа на Пелоси, заходит в один из кабинетов с мокрыми волосами и без медицинской маски. Как утверждается, она воспользовалась услугами по мытью и сушке волос.

Как рассказала хозяйка салона, к ним действительно приходила Пелоси. Кроме того, женщина обвинила американскую чиновницу в политике двойных стандартов.

Когда она вошла, это было как пощёчина. Она думает, что может просто войти и делать что ей надо, в то время как никто другой не может заходить и работать люди не могут, — поведала владелица салона красоты, добавив, что она не могла поверить в то, что Пелоси была без маски.

Пелоси обвинили в травле Трампа после того, как она заявила о его "болезненном ожирении"

Вызвавший критику комментарий прозвучал после того, как стало известно, что американский лидер принимает гидроксихлорохин.

Однако представитель спикера палаты представителей конгрессa Штатов отметила, что на Пелоси была медицинская маска и она соблюдала все ограничения, связанные с CoViD-19. Стоит отметить, что салоны красоты в Сан-Франциско закрыты с начала пандемии, однако с 1 сентября свою работу могут возобновить те салоны, которые работают на открытом воздухе.

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