Пелоси зашла в салон красоты, чтобы помыть голову. Правда, он был закрыт из-за коронавируса

No Mask Nancy!



"Pelosi used shuttered San Francisco hair salon for blow-out, owner calls it 'slap in the face'" https://t.co/vUfa9fsCsT pic.twitter.com/zd4v7EqUVP — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) September 1, 2020

Спикера палаты представителей конгрессa США демократа Нэнси Пелоси заметили в одном из салонов красоты Сан-Франциско, который был закрыт на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. Видео с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал Fox News.

На кадрах видно, что женщина, которая очень похожа на Пелоси, заходит в один из кабинетов с мокрыми волосами и без медицинской маски. Как утверждается, она воспользовалась услугами по мытью и сушке волос.

Как рассказала хозяйка салона, к ним действительно приходила Пелоси. Кроме того, женщина обвинила американскую чиновницу в политике двойных стандартов.

— Когда она вошла, это было как пощёчина. Она думает, что может просто войти и делать что ей надо, в то время как никто другой не может заходить и работать люди не могут, — поведала владелица салона красоты, добавив, что она не могла поверить в то, что Пелоси была без маски.