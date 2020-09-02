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Помпео призвал Минск впустить обратно главу белорусских католиков

По его словам, это нарушает свободу вероисповедания.

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Фото © АР / ТАСС

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что правительство Белоруссии должно разрешить въезд в страну митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, которого остановили во время пересечения польско-белорусской границы. Об этом он написал в "Твиттере".

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Одна из руководителей Координационного совета Белоруссии заявила, что чувствует себя новым лидером белорусского протестного движения.

Белорусские власти должны разрешить архиепископу Кондрусевичу вернуться, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов,написал он.

По его словам, и митрополит, и весь белорусский народ должны иметь доступ к своим основным свободам, в том числе к свободе вероисповедания. Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус поддержала высказывание Помпео и добавила, что ситуация со священнослужителем — это "акт страха, наносящий вред делу свободы".

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Также возможны ограничения в отношении семи белорусов.

Ранее стало известно, что Кондрусевича не впустили в республику без объяснения причин, несмотря на наличие белорусского гражданства. Президент страны Александр Лукашенко указывал, что митрополит "получил определённые задачи" за границей и приехал их реализовывать. До этого Тадеуш Кондрусевич публично обращался лично к главе государства с призывом прекратить насилие в стране.

Напомним, с момента выборов президента Белоруссии, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, в республике не прекращаются несогласованные протесты. Оппозиция не признаёт итоги и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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