Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Госдуме предлагают защитить таксистов от агрессивных пассажиров перегородкой

В нижней палате парламента отметили, что это важно в связи с частыми случаями некорректного поведения клиентов и водителей.

73
Post cover

Фото © ТАСС / Усманов Замир

В Госдуме РФ вновь поднимут вопрос о защите водителей такси от агрессивных пассажиров. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что эту тему депутаты уже обсуждали весной, а вернуться к данному вопросу они планируют на заседании нижней палаты парламента, которое состоится 15 сентября.

Стоит отметить, что парламентарии предлагают установить в машинах такси перегородки для защиты водителей от нападений.

Чистота или тишина? Россияне назвали самое комфортное такси

В ходе соцопроса они перечислили то, что им нравится во время поездок.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский подчеркнул, что такой законопроект важен в связи с частыми случаями некорректного поведения пассажиров и таксистов. Добавим, что иногда водители записывают хамское поведение со стороны клиентов на видеорегистратор.

Однако эксперты не сошлись в едином мнении по поводу необходимости защитной перегородки в такси. Некоторые такое нововведение одобряют, однако другие заявляют, что любое обязательство, связанное с материальными затратами, создаст дополнительные препятствия для легальных перевозчиков.

Кроме того, как утверждает один из экспертов, в российских регионах более 90% водителей работают на личных авто, которые используются как для такси, так и для повседневной жизни, поэтому возможность установки перегородок в таких машинах сведена практически к нулю.

Александр Даванков: Депутатов Госдумы надо на пару дней пересадить на такси

Руководитель исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков порекомендовал парламентариям хотя бы на два дня отказаться от личных и служебных автомобилей и поездить на такси. По мнению политика, это поможет ускорить принятие федерального закона о такси, который прошёл первое чтение ещё в декабре 2018 года, но затем увяз в согласованиях и доработках.

Выбор редакции

Loading...