Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября 2020, 05:13

В Госдуме предлагают защитить таксистов от агрессивных пассажиров перегородкой

Фото © ТАСС / Усманов Замир

Фото © ТАСС / Усманов Замир

В нижней палате парламента отметили, что это важно в связи с частыми случаями некорректного поведения клиентов и водителей.

В Госдуме РФ вновь поднимут вопрос о защите водителей такси от агрессивных пассажиров. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что эту тему депутаты уже обсуждали весной, а вернуться к данному вопросу они планируют на заседании нижней палаты парламента, которое состоится 15 сентября.

Стоит отметить, что парламентарии предлагают установить в машинах такси перегородки для защиты водителей от нападений.

Чистота или тишина? Россияне назвали самое комфортное такси
Чистота или тишина? Россияне назвали самое комфортное такси

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский подчеркнул, что такой законопроект важен в связи с частыми случаями некорректного поведения пассажиров и таксистов. Добавим, что иногда водители записывают хамское поведение со стороны клиентов на видеорегистратор.

Однако эксперты не сошлись в едином мнении по поводу необходимости защитной перегородки в такси. Некоторые такое нововведение одобряют, однако другие заявляют, что любое обязательство, связанное с материальными затратами, создаст дополнительные препятствия для легальных перевозчиков.

Кроме того, как утверждает один из экспертов, в российских регионах более 90% водителей работают на личных авто, которые используются как для такси, так и для повседневной жизни, поэтому возможность установки перегородок в таких машинах сведена практически к нулю.

Александр Даванков: Депутатов Госдумы надо на пару дней пересадить на такси
Александр Даванков: Депутатов Госдумы надо на пару дней пересадить на такси
BannerImage
Иван Косицын
  • Новости
  • такси
  • пассажиры
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar