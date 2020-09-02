В Госдуме предлагают защитить таксистов от агрессивных пассажиров перегородкой
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В нижней палате парламента отметили, что это важно в связи с частыми случаями некорректного поведения клиентов и водителей.
В Госдуме РФ вновь поднимут вопрос о защите водителей такси от агрессивных пассажиров. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что эту тему депутаты уже обсуждали весной, а вернуться к данному вопросу они планируют на заседании нижней палаты парламента, которое состоится 15 сентября.
Стоит отметить, что парламентарии предлагают установить в машинах такси перегородки для защиты водителей от нападений.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский подчеркнул, что такой законопроект важен в связи с частыми случаями некорректного поведения пассажиров и таксистов. Добавим, что иногда водители записывают хамское поведение со стороны клиентов на видеорегистратор.
Однако эксперты не сошлись в едином мнении по поводу необходимости защитной перегородки в такси. Некоторые такое нововведение одобряют, однако другие заявляют, что любое обязательство, связанное с материальными затратами, создаст дополнительные препятствия для легальных перевозчиков.
Кроме того, как утверждает один из экспертов, в российских регионах более 90% водителей работают на личных авто, которые используются как для такси, так и для повседневной жизни, поэтому возможность установки перегородок в таких машинах сведена практически к нулю.