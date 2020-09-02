В Госдуме предлагают защитить таксистов от агрессивных пассажиров перегородкой

Александр Даванков: Депутатов Госдумы надо на пару дней пересадить на такси Руководитель исполкома партии "Новые люди" Александр Даванков порекомендовал парламентариям хотя бы на два дня отказаться от личных и служебных автомобилей и поездить на такси. По мнению политика, это поможет ускорить принятие федерального закона о такси, который прошёл первое чтение ещё в декабре 2018 года, но затем увяз в согласованиях и доработках.