В Госдуме предлагают защитить таксистов от агрессивных пассажиров перегородкой

В нижней палате парламента отметили, что это важно в связи с частыми случаями некорректного поведения клиентов и водителей.

В Госдуме РФ вновь поднимут вопрос о защите водителей такси от агрессивных пассажиров. Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что эту тему депутаты уже обсуждали весной, а вернуться к данному вопросу они планируют на заседании нижней палаты парламента, которое состоится 15 сентября.

Стоит отметить, что парламентарии предлагают установить в машинах такси перегородки для защиты водителей от нападений.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский подчеркнул, что такой законопроект важен в связи с частыми случаями некорректного поведения пассажиров и таксистов. Добавим, что иногда водители записывают хамское поведение со стороны клиентов на видеорегистратор.

Однако эксперты не сошлись в едином мнении по поводу необходимости защитной перегородки в такси. Некоторые такое нововведение одобряют, однако другие заявляют, что любое обязательство, связанное с материальными затратами, создаст дополнительные препятствия для легальных перевозчиков.