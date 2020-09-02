Эксперт предупредил об уязвимости смартфонов с постоянно включённым Bluetooth

Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне — это весьма удобно, ведь он автоматически подключается к вашим устройствам, однако работающий передатчик может стать лазейкой к личной информации и фотографиям, которые хранятся в памяти гаджета. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Владельцам смартфонов объяснили, из-за каких приложений перегреваются гаджетыНекоторые устройства просто не рассчитаны на интенсивную работу.
— Злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные, — приводит его слова агентство "Прайм".
Тимофеев также напомнил об "эксперименте", который был продемонстрирован на хакерском фестивале What The Hack в Нидерландах. С помощью ноутбука, на котором установлена специальная программа, и направленной антенны удалось послушать разговоры водителей, которые они вели через Bluetooth-гарнитуру, когда проезжали мимо.
Помимо проблем с уязвимостью включённый Bluetooth также потребляет энергию и разряжает батарейку гаджета, поэтому лучше выключать его, когда есть такая возможность. Лайф ранее разбирался, насколько сильно экономится заряд смартфона, если отключить лишние функции, и какая из них "прожорливее".