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Эксперт предупредил об уязвимости смартфонов с постоянно включённым Bluetooth

Он отмечает, что лучше и вовсе не включать без необходимости.

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Фото © Pixabay

Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне — это весьма удобно, ведь он автоматически подключается к вашим устройствам, однако работающий передатчик может стать лазейкой к личной информации и фотографиям, которые хранятся в памяти гаджета. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

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Некоторые устройства просто не рассчитаны на интенсивную работу.

Злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные,приводит его слова агентство "Прайм".

Тимофеев также напомнил об "эксперименте", который был продемонстрирован на хакерском фестивале What The Hack в Нидерландах. С помощью ноутбука, на котором установлена специальная программа, и направленной антенны удалось послушать разговоры водителей, которые они вели через Bluetooth-гарнитуру, когда проезжали мимо.

Помимо проблем с уязвимостью включённый Bluetooth также потребляет энергию и разряжает батарейку гаджета, поэтому лучше выключать его, когда есть такая возможность. Лайф ранее разбирался, насколько сильно экономится заряд смартфона, если отключить лишние функции, и какая из них "прожорливее".

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