Эксперт предупредил об уязвимости смартфонов с постоянно включённым Bluetooth

Постоянно включённый Bluetooth на смартфоне — это весьма удобно, ведь он автоматически подключается к вашим устройствам, однако работающий передатчик может стать лазейкой к личной информации и фотографиям, которые хранятся в памяти гаджета. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

— Злоумышленник сможет получить контроль над устройством и отправлять на него нежелательные данные, — приводит его слова агентство "Прайм".

Тимофеев также напомнил об "эксперименте", который был продемонстрирован на хакерском фестивале What The Hack в Нидерландах. С помощью ноутбука, на котором установлена специальная программа, и направленной антенны удалось послушать разговоры водителей, которые они вели через Bluetooth-гарнитуру, когда проезжали мимо.