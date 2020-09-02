Бургеров было мало. В Москве украли стол из McDonald’s

В центре российской столицы похитили стол из ресторана быстрого питания McDonald’s. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах пишет агентство городских новостей "Москва".
Уточняется, что по поводу кражи к правоохранителям обратилась директор данного заведения.
— Она сообщила, что сотрудник ресторана, расположенного на ул. Кожевнической, д. 8/4, стр. 1, обнаружил пропажу мобильного стола металлического цвета на колёсах, который находился на улице рядом с окнами выдачи заказов, — рассказал собеседник агентства.
McDonald's подал в суд на своего экс-президента из-за его романа с подчинённойВ компании заявили, что он не имел права на компенсацию при уходе.
Он также добавил, что по факту кражи стола в данный момент полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в город Днепр заехал поесть в McDonald’s. Кассиры фастфуда предложили главе государства попробовать "украинский бургер", однако тот отказался, объяснив это тем, что он "очень большой".