Бургеров было мало. В Москве украли стол из McDonald’s

В центре российской столицы похитили стол из ресторана быстрого питания McDonald’s. Об этом со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах пишет агентство городских новостей "Москва".

Уточняется, что по поводу кражи к правоохранителям обратилась директор данного заведения.

— Она сообщила, что сотрудник ресторана, расположенного на ул. Кожевнической, д. 8/4, стр. 1, обнаружил пропажу мобильного стола металлического цвета на колёсах, который находился на улице рядом с окнами выдачи заказов, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что по факту кражи стола в данный момент полиция проводит проверку.