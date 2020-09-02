Американский журнал назвал Ту-160 самым опасным военным самолётом России

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 является самым опасным боевым самолётом России. Об этом в американском журнале Aviation Week & Space Technology заявил военный эксперт Пётр Бутовский.

По его словам, данное российское воздушное судно является самым большим военным лайнером во всём мире. Кроме того, эксперт отметил боевые качества бомбардировщика, заявив, что после модернизации Ту-160 получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью полёта.

Он также подчеркнул, что у России сейчас 17 таких самолётов, однако несколько лет назад Минобороны РФ заключило контракт на поставку ещё десяти бомбардировщиков к 2027 году.

Бутовский заметил, что Ту-160 активно принимают участие в борьбе с терроризмом в Сирии, а также летают в Венесуэлу и Южную Африку.