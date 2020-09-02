Минобороны рассекретило документы о завершающих операциях Второй мировой на Дальнем Востоке

В них приведены подробности боевых действий, особенности ведения войны против камикадзе и многое другое.

На сайте Минобороны РФ появился новый раздел — "Закономерный финал", в котором опубликованы рассекреченные документы и фотографии, сделанные во время завершающих операций Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке России.

— В ходе операций советскими частями была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северная Корея, — говорится в разделе.

На портале подробно описано начало военных действий против японской армии, детали операций, донесения и приказы, а также материалы с переговоров советских и японских военачальников, схемы боевых действий. Помимо них опубликованы и фотографии хорошо организованной обороны противника после её захвата.