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Опубликовано 2 сентября 2020, 00:38
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Минобороны рассекретило документы о завершающих операциях Второй мировой на Дальнем Востоке

Фото © Минобороны России

Фото © Минобороны России

В них приведены подробности боевых действий, особенности ведения войны против камикадзе и многое другое.

На сайте Минобороны РФ появился новый раздел — "Закономерный финал", в котором опубликованы рассекреченные документы и фотографии, сделанные во время завершающих операций Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке России.

Минобороны опубликовало уникальные документы первых дней войны
Минобороны опубликовало уникальные документы первых дней войны

В ходе операций советскими частями была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северная Корея, — говорится в разделе.

На портале подробно описано начало военных действий против японской армии, детали операций, донесения и приказы, а также материалы с переговоров советских и японских военачальников, схемы боевых действий. Помимо них опубликованы и фотографии хорошо организованной обороны противника после её захвата.

Ранее Лайф сообщал, что на сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВ.

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Сергей Тюленин
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