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Минобороны рассекретило документы о завершающих операциях Второй мировой на Дальнем Востоке

В них приведены подробности боевых действий, особенности ведения войны против камикадзе и многое другое.

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Фото © Минобороны России

На сайте Минобороны РФ появился новый раздел "Закономерный финал", в котором опубликованы рассекреченные документы и фотографии, сделанные во время завершающих операций Второй мировой войны, проходивших на Дальнем Востоке России.

Минобороны опубликовало уникальные документы первых дней войны

Советские солдаты отмечали, что противник хорошо владеет оружием, но при этом труслив и наступает по расписанию.

В ходе операций советскими частями была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северная Корея, — говорится в разделе.

На портале подробно описано начало военных действий против японской армии, детали операций, донесения и приказы, а также материалы с переговоров советских и японских военачальников, схемы боевых действий. Помимо них опубликованы и фотографии хорошо организованной обороны противника после её захвата.

Ранее Лайф сообщал, что на сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВ.

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