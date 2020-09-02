В США российский комплекс "Гермес" назвали убийцей западных танков

Российский многоцелевой комплекс "Гермес" может стать убийцей западных танков. Об этом в своей статье для National Interest заявил американский публицист Питер Сучиу.

Стоит отметить, что дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" был представлен на недавнем форуме "Армия-2020".

По словам Сучиу, данное вооружение оснащено сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые способны уничтожить вражеские танки почти со стопроцентной вероятностью. Уточняется, что ракеты способны развивать скорость полёта свыше четырёх скоростей звука. Как утверждает автор материала, они могут занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

Добавим, что "Гермес" имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и может вести залповую стрельбу одновременно по шести разным целям. Боевая часть каждой ракеты является осколочно-фугасной, в ней содержится двадцать килограммов тротила. При этом дальность стрельбы этого комплекса составляет до ста километров.

"Гермес" может применяться как против бронетехники противника, так и против узлов связи, складов, а также других военных машин. Боевой модуль может устанавливаться на любое шасси, включая бронеавтомобили. Сучиу считает, что это, вероятно, даст преимущество уже существующим платформам. Комплекс, обладающий автономной системой "выстрелил и забыл", способен также наносить удары по целям при наведении с беспилотника и морских платформ.