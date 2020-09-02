ФБР разыскивает "парня с реактивным ранцем", который пугает пилотов около аэропорта Лос-Анджелеса

В США сотрудники ФБР проверяют информацию, поступившую от пилота American Airlines, который сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса он заметил "парня с реактивным ранцем", который парил в небе высоко над землёй. Об этом сообщает телеканал Fox 11.

— Мы только что заметили парня, который пролетел мимо нас на реактивном ранце, — приводят журналисты его слова.

По свидетельству пилота, неизвестный с реактивным рюкзаком находился примерно в 270 метрах слева от самолёта и держался на одинаковой высоте — порядка 900 метров, что достаточно высоко для экстремала-любителя. Позже аналогичное сообщение диспетчерам поступило от пилота авиакомпании Sky West.

Как сообщил телеканалу представитель ФБР, им известно о случившемся, однако какой-либо дополнительной информацией они не располагают. При этом журналисты отмечают, что обычно полёты на реактивном ранце проводятся в развлекательных целях и их активно рекламируют, однако в данном случае подобного не наблюдается. И сам полёт на такой высоте не является типичным.