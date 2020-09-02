ФБР разыскивает "парня с реактивным ранцем", который пугает пилотов около аэропорта Лос-Анджелеса

В США сотрудники ФБР проверяют информацию, поступившую от пилота American Airlines, который сообщил диспетчеру, что во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса он заметил "парня с реактивным ранцем", который парил в небе высоко над землёй. Об этом сообщает телеканал Fox 11.
— Мы только что заметили парня, который пролетел мимо нас на реактивном ранце, — приводят журналисты его слова.
По свидетельству пилота, неизвестный с реактивным рюкзаком находился примерно в 270 метрах слева от самолёта и держался на одинаковой высоте — порядка 900 метров, что достаточно высоко для экстремала-любителя. Позже аналогичное сообщение диспетчерам поступило от пилота авиакомпании Sky West.
Пилот с реактивным ранцем разбился насмерть в Пуэрто-РикоЕго устройство взорвалось в воздухе, и мужчина упал с семиметровой высоты. Этот полёт запланировали для праздничного шоу, однако впоследствии отменили.
Как сообщил телеканалу представитель ФБР, им известно о случившемся, однако какой-либо дополнительной информацией они не располагают. При этом журналисты отмечают, что обычно полёты на реактивном ранце проводятся в развлекательных целях и их активно рекламируют, однако в данном случае подобного не наблюдается. И сам полёт на такой высоте не является типичным.
Ранее Лайф сообщал, что американская компания JetPack Aviation представила новую версию своего реактивного ранца, который может находиться в воздухе двенадцать минут и разгоняться во время полёта до скорости 320 километров в час и подниматься на 4.5 километра.
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