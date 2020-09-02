Выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября

Выступление президента России Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разосланный организацией список.

Российский лидер стоит седьмым в списке выступающих. В этот же день можно будет услышать речи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля. Кроме того, обратиться к ГА планируют президент Ирана Хасан Рухани и лидер Франции Эмманюэль Макрон.