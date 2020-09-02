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Выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 22 сентября

В этот же день прозвучат речи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и ряда других мировых политиков.

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Фото © Официальный сайт президента России

Выступление президента России Владимира Путина в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разосланный организацией список.

Российский лидер стоит седьмым в списке выступающих. В этот же день можно будет услышать речи президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Чили Себастьяна Пиньеры и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля. Кроме того, обратиться к ГА планируют президент Ирана Хасан Рухани и лидер Франции Эмманюэль Макрон.

В ООН согласились с критикой Путина в адрес организации

Российский лидер ранее указал на сложности в работе объединения, но отметил, что оно выполняет свои основные функции.

Ожидается, что проходить это будет в формате трансляции заранее записанного видеообращения. Именно такую форму из-за коронавируса предложил действующий председатель ГА ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

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