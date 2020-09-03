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Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке

Его главный соперник Дональд Трамп удостоился поддержки 43% людей.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв в предвыборной гонке от нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, предоставленные телеканалом CNN.

На сегодняшний день 51% респондентов высказались в поддержку Байдена, в то время как за Трампа готовы проголосовать 43% избирателей. Опрос проводился с 28 августа по 1 сентября.

Байден заявил, что Трамп не может обеспечить безопасность школьников во время коронавируса

По его словам, американские семьи по всей стране должны расплачиваться за провалы действующей власти.

При этом ещё в июне за Байдена высказывалось 50% опрошенных, а за Трампа — 46%.

Всего в опросе приняло участие чуть больше тысячи американцев. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Ранее Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" Байдена.

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