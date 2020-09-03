Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборной гонке

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден увеличил отрыв в предвыборной гонке от нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, предоставленные телеканалом CNN.

На сегодняшний день 51% респондентов высказались в поддержку Байдена, в то время как за Трампа готовы проголосовать 43% избирателей. Опрос проводился с 28 августа по 1 сентября.

При этом ещё в июне за Байдена высказывалось 50% опрошенных, а за Трампа — 46%.

Всего в опросе приняло участие чуть больше тысячи американцев. Выборы президента США пройдут 3 ноября.