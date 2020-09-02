Трамп назвал протесты в США "внутренним терроризмом"

Так называемые мирные акции протеста, которые вспыхнули в американском городе Кеноша, штат Висконсин, и переросли в волну жестокости, являются частью политических игр и полностью "антиамериканские". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

— Это не мирные протесты, это настоящий внутренний терроризм, — сказал он в ходе круглого стола по безопасности в Кеноше.

Глава государства обратил внимание, что в результате беспорядков оказались разрушены как минимум 25 зданий, а их участники нередко забрасывали полицейских кирпичами. При этом на вопрос журналистов о том, считает ли он, что в полиции сложилась практика "системного расизма", Трамп ответил отрицательно.