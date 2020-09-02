Трамп назвал протесты в США "внутренним терроризмом"

Так называемые мирные акции протеста, которые вспыхнули в американском городе Кеноша, штат Висконсин, и переросли в волну жестокости, являются частью политических игр и полностью "антиамериканские". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Чистый вымысел". Полицейские из Кеноши озвучили свою версию "расстрела" афроамериканцаПо словам представителя властей, обстрелянный со спины Блейк "яростно дрался с полицейскими" и якобы применил удушающий захват по отношению к одному из офицеров.
— Это не мирные протесты, это настоящий внутренний терроризм, — сказал он в ходе круглого стола по безопасности в Кеноше.
Глава государства обратил внимание, что в результате беспорядков оказались разрушены как минимум 25 зданий, а их участники нередко забрасывали полицейских кирпичами. При этом на вопрос журналистов о том, считает ли он, что в полиции сложилась практика "системного расизма", Трамп ответил отрицательно.
Трамп назвал самообороной убийство подростком двух афроамериканцев на протестах в ВисконсинеПо его словам, если бы тот не применил оружие, то, вероятно, сам был бы убит толпой.
Напомним, волна беспорядков захлестнула Висконсин после того, как полицейские сделали несколько выстрелов в спину афроамериканца Джейкоба Блейка. В ходе ночных акций сожжены или повреждены огнём десятки зданий, в результате стрельбы погибло два человека. Сам же Блейк выжил, но находится в тяжёлом состоянии и парализован, несмотря на это, его пристегнули наручниками к больничной кровати.