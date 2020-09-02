Жителей Приморья призывают срочно покинуть побережье из-за урагана

Жителей и гостей Приморья призывают срочно покинуть прибрежную зону из-за приближения тайфуна "Майсак", из-за которого высота волн в некоторых местах может доходить до семи метров, подъём над уровнем моря может достигнуть критических отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Жителей Приморья предупредили о надвигающемся тропическом штормеПри неблагоприятном сценарии выпадет очень много осадков, отмечают синоптики.
— Тем, кто собрался выехать в эти дни на побережье, стоит оставить эту безумную идею и остаться дома, — говорится в сообщении.
По данным специалистов, порывы ветра могут достигать 15–22 м/с, местами до 28 м/с, а у мысов залива Петра Великого и вовсе до 38 м/с. Учитывая это, губернатор региона Олег Кожемяко рекомендовал главам муниципалитетов освободить учащихся школ от занятий, поскольку во время их возвращения домой начнётся пик прохождения ветра.
Ранее Лайф сообщал, что ураган "Лаура" обрушился на побережье США, оставил без электричества более полумиллиона человек и унёс 16 жизней.