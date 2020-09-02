Жителей Приморья призывают срочно покинуть побережье из-за урагана

Жителей и гостей Приморья призывают срочно покинуть прибрежную зону из-за приближения тайфуна "Майсак", из-за которого высота волн в некоторых местах может доходить до семи метров, подъём над уровнем моря может достигнуть критических отметок. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.

— Тем, кто собрался выехать в эти дни на побережье, стоит оставить эту безумную идею и остаться дома, — говорится в сообщении.

По данным специалистов, порывы ветра могут достигать 15–22 м/с, местами до 28 м/с, а у мысов залива Петра Великого и вовсе до 38 м/с. Учитывая это, губернатор региона Олег Кожемяко рекомендовал главам муниципалитетов освободить учащихся школ от занятий, поскольку во время их возвращения домой начнётся пик прохождения ветра.