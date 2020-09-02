Около трети родителей в России копят деньги на будущее своих детей

Около трети российских родителей, имеющих несовершеннолетних детей, откладывают деньги на их будущее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса СК "Росгосстрах жизнь", который проводился среди родителей детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Как утверждается, 31% родителей копит денежные средства к совершеннолетию своих детей, из них 26% планируют направить эти деньги на подготовку ребёнка к поступлению в вуз (репетиторы, обеспечение платного образования), ещё 5% откладывают на совершение крупных покупок или без какой-то конкретной цели. Добавим, что 21% респондентов заявили, что пока не копят деньги к совершеннолетию ребёнка, но планируют начать в будущем.

— Многие родители всё больше начинают понимать, что в числе обязательных финансовых целей семьи обязательно есть и образование детей. Мы видим рост спроса на "детские" программы НСЖ, но инструменты накопления могут быть разными — от "коротких", к поступлению ребёнка в первый класс, до "длинных", на подготовку к вступительным в университет, — уточнил директор по стратегическому анализу СК "Росгосстрах жизнь" Иван Чубарь.

Он добавил, что родители могут откладывать деньги на будущее своего наследника различными способами:

— Это может быть и банковский вклад, и полис страхования жизни, и ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт), и их комбинация.

Стоит отметить, что 63% опрошенных обсуждают со своими детьми вопросы, связанные с крупными финансовыми вложениями (образование, крупные покупки к совершеннолетию, наследство и прочее). Примерно 25% граждан не обсуждают эти вопросы в семье, а 10% родителей планируют сделать это в будущем.

Кроме того, по данным недавнего исследования банка "Открытие", 44% россиян имеют отдельный бюджет на детей. Наибольший процент планирующих детские расходы — в Москве и Подмосковье (52%), наименьший — в Уральском (33%) и Приволжском (39%) федеральных округах. 56% опрошенных родителей не занимаются планированием индивидуального детского бюджета (это наиболее характерно для жителей Урала — 67%).