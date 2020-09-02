Звезда сериала "Воронины" — о смерти Бориса Клюева: Я плачу, как и многие другие

Российская актриса Екатерина Волкова, коллега ушедшего из жизни народного артиста РФ Бориса Клюева по сериалу "Воронины", заявила, что новость о смерти актёра стала для неё очень болезненной.

На своей странице в "Инстаграме" Волкова отметила, что Клюев сыграл важную роль в её жизни.

— Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съёмку, мы вас все называли Папа, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память, — написала актриса.

Она также заметила, что Клюев навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти актёра стало онкологическое заболевание.