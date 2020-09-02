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Звезда сериала "Воронины" — о смерти Бориса Клюева: Я плачу, как и многие другие

Она отметила, что народный артист РФ навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.

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Фото © Instagram / volkovihome

Российская актриса Екатерина Волкова, коллега ушедшего из жизни народного артиста РФ Бориса Клюева по сериалу "Воронины", заявила, что новость о смерти актёра стала для неё очень болезненной.

На своей странице в "Инстаграме" Волкова отметила, что Клюев сыграл важную роль в её жизни.

Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съёмку, мы вас все называли Папа, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память, — написала актриса.

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Он отметил, что народный артист России никогда "не был заносчив".

Она также заметила, что Клюев навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти актёра стало онкологическое заболевание.

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Актёр скончался на 77-м году жизни.

Зрителям он запомнился по своим ролям более чем в ста различных фильмах, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д'Артаньян и три мушкетёра", а также сериал "Воронины".

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