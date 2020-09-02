Звезда сериала "Воронины" — о смерти Бориса Клюева: Я плачу, как и многие другие

Российская актриса Екатерина Волкова, коллега ушедшего из жизни народного артиста РФ Бориса Клюева по сериалу "Воронины", заявила, что новость о смерти актёра стала для неё очень болезненной.
На своей странице в "Инстаграме" Волкова отметила, что Клюев сыграл важную роль в её жизни.
— Наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съёмку, мы вас все называли Папа, и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память, — написала актриса.
"Человек с огромным чувством юмора". Актёр Игорь Ливанов рассказал, каким запомнил Бориса КлюеваОн отметил, что народный артист России никогда "не был заносчив".
Она также заметила, что Клюев навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.
Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, причиной смерти актёра стало онкологическое заболевание.
Зрителям он запомнился по своим ролям более чем в ста различных фильмах, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д'Артаньян и три мушкетёра", а также сериал "Воронины".