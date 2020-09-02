Учёные выяснили, сколько минут должен длиться "идеальный" секс

Исследователи из Университета Кентукки в США провели опрос среди более чем 14 тысяч человек — как одиноких, так и состоящих в отношениях — и выяснили, какая продолжительность полового акта является "идеальной". Об этом сообщает портал Freundin.

Оказалось, что большинство участников опроса убеждены, что если начали предаваться утехам, то проводят за этим занятием около десяти минут в среднем. Хотя, как отмечает издание, согласно более ранним исследованиям, среднестатистическая пара тратит на это около пяти минут.

При этом многие респонденты заявили, что хотели бы более продолжительного секса, который длился бы не менее 20 минут — именно столько, по их мнению, было бы "идеально". Причём, по словам авторов исследования, женщины чаще мужчин говорили о том, что хотели бы большего.