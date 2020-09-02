Самая дорогая съёмная квартира в Москве обойдётся почти в 6,5 млн рублей в месяц

В российской столице самая дорогая квартира, которая сдаётся в аренду, обойдётся в 6,4 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные инвестиционной компании Garnet.

Отмечается, что сейчас на рынке арендной недвижимости в Москве представлено 34,7 тысячи объектов. Большинство из них — это двухкомнатные квартиры (12,7 тысячи). Самая дорогая съёмная "двушка" будет стоить 830 тысяч рублей в месяц (120 квадратных метров в центре города), а самая дешёвая — 35 тысяч, при этом хозяин готов сдать её только на несколько месяцев.

Кроме того, в Москве сейчас сдаётся около 10 тысяч однокомнатных квартир. Их средняя цена составляет 61,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее доступный объект можно снять за 32 тысячи, но его также сдают лишь на несколько месяцев. А вот самая дорогая "однушка" в 100 квадратных метров обойдётся в 449 тысяч рублей.