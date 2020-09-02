Самая дорогая съёмная квартира в Москве обойдётся почти в 6,5 млн рублей в месяц

В российской столице самая дорогая квартира, которая сдаётся в аренду, обойдётся в 6,4 миллиона рублей в месяц. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на данные инвестиционной компании Garnet.
Отмечается, что сейчас на рынке арендной недвижимости в Москве представлено 34,7 тысячи объектов. Большинство из них — это двухкомнатные квартиры (12,7 тысячи). Самая дорогая съёмная "двушка" будет стоить 830 тысяч рублей в месяц (120 квадратных метров в центре города), а самая дешёвая — 35 тысяч, при этом хозяин готов сдать её только на несколько месяцев.
Метр жилья в Москве уже стоит 6 российских зарплат, но разрыв меняетсяВ Москве — резкий рост спроса на жильё. В июне стоимость метра на вторичном рынке достигла 224 тысяч рублей. Это примерно шесть средних российских зарплат за 2019 год. Эксперты прогнозируют, что цены будут только расти. Когда лучше заняться покупкой квартиры?
Кроме того, в Москве сейчас сдаётся около 10 тысяч однокомнатных квартир. Их средняя цена составляет 61,9 тысячи рублей в месяц. Наиболее доступный объект можно снять за 32 тысячи, но его также сдают лишь на несколько месяцев. А вот самая дорогая "однушка" в 100 квадратных метров обойдётся в 449 тысяч рублей.
Добавим, что трёхкомнатных квартир в столице сдаётся меньше остальных (7,4 тысячи). Их средняя стоимость составляет около 150 тысяч. При этом самый бюджетный вариант "трёшки" будет стоить 45 тысяч, а самую дорогую квартиру с тремя комнатами можно снять за 1,8 миллиона рублей в месяц. Стоит отметить, что самый дешёвый вариант отличается тем, что он сдаётся с отделкой от застройщика и минимумом мебели в квартире, а самый роскошный имеет площадь более 230 квадратных метров и находится в центре города.