Трамп предложил себе и Байдену пройти тест на употребление стимуляторов

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью Fox News заявил о необходимости ему и Джо Байдену пройти тест на стимулирующие препараты.
— Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты, — отметил Трамп.
Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" БайденаПри этом он пока не знает, кто контролирует его соперника на предстоящих выборах.
К такому выводу он пришёл из-за того, что во время дебатов несколько месяцев назад Байден выглядел слабее, нежели сейчас.