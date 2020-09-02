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Трамп предложил себе и Байдену пройти тест на употребление стимуляторов

По версии главы Белого дома, его соперник на предстоящих выборах как раз не может обойтись без них.

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Фото © AP / TASS

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью Fox News заявил о необходимости ему и Джо Байдену пройти тест на стимулирующие препараты.

Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты, — отметил Трамп.

Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" Байдена

При этом он пока не знает, кто контролирует его соперника на предстоящих выборах.

К такому выводу он пришёл из-за того, что во время дебатов несколько месяцев назад Байден выглядел слабее, нежели сейчас.

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