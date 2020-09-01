Жилищный прогноз. Что происходит с ценами на квартиры

В период летних отпусков многие россияне продолжали работать, но не в офисах, а дома. По данным аналитиков в сфере недвижимости, в столице за июль и август вырос спрос на жильё. Покупатели стали интересоваться предложениями как на вторичном, так и на первичном рынке.

При этом эксперты отмечают, что недвижимость в новостройках в российских городах-миллионниках в августе подорожала в среднем на 1–3%. По их прогнозам, цены будут расти и дальше. Причиной может послужить желание россиян воспользоваться программой льготной ипотеки или вложить накопления в жильё из-за дешевеющего рубля и падающей доходности вкладов.

Что происходит с ценами на жильё сейчас?

Как отметил руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов, цены растут и на вторичном рынке, и в новостройках. Подорожание нового жилья обусловлено особенностями функционирования рынка в условиях проектного финансирования. Получается, что застройщики повышают цены в соответствии с согласованными докризисными планами реализации проектов. Участники вторичного рынка ориентируются на происходящее на рынке новостроек и тоже немного повышают цены, объяснил эксперт.

— Пока ситуацией на рынке управляет отложенный спрос. В офисах продаж девелоперов и у агентов на вторичном рынке сейчас достаточно много потенциальных покупателей. Это касается тех, кто не смог завершить сделку этой весной, и тех, кто решил покупать квартиру из-за привлекательных предложений по льготной ипотеке, или решив переложить сбережения из депозитов, — рассказал Алексей Попов.

По его мнению, в ближайшие месяцы цены на жильё ещё будут расти, но постепенно начнут замедляться. Это связано и с исчерпанием отложенного спроса и со снижением реальных доходов населения. Скорее всего, рост цен по итогам года не превысит 10% как на новостройки, так и на вторичное жилье.

Эксперт отметил, что сейчас на рынке новостроек восстанавливается спрос по сравнению с весенним периодом, когда начался карантин. Но, если сравнивать с летним периодом прошлого года, сейчас количество сделок по недвижимости ниже. К тому же увеличиваются средние цены. Так, по отношению к началу года новостройки подорожали на 7%, а квартиры на вторичном рынке — на 5%, говорит эксперт.

Директор департамента вторичного рынка компании "ИНКОМ-Недвижимость" Сергей Шлома рассказал Лайфу, что после окончания периода самоизоляции в столице резко выросла активность покупателей вторичного жилья. В июне компанией было получено на 45% авансов больше, чем месяцем ранее, в июле прирост составил 50%. По итогам августа актуальный спрос на вторичном рынке сравнялся с показателями июля, а в годовом выражении увеличился на 30%.

Сергей Шлома говорит, что большое количество сделок вызвано низкими ставками по банковским вкладам. То есть покупатели забирают свои средства с депозитов и ищут альтернативные варианты для их вложения. Во время ограничительных мер аналитики компании отмечали рост среднего ценового показателя на вторичном рынке старой Москвы. Так, если по итогам марта средяя цена предложения одного квадратного метра в сегменте составляла 217,4 тысячи рублей, то в июне она поднялась до 224,7 тысячи рублей.

— Мы уже наблюдаем по результатам прошедших сделок, что с начала лета стоимость самых качественных вторичных квартир экономкласса увеличилась в среднем на 10%. Более того, из-за повышенного спроса собственники даже тех объектов данной категории, которые раньше считались неликвидными из-за качественных характеристик (неудобное расположение дома, устаревший ремонт, малопривлекательный вид из окна), также начинают повышать цены, — пояснил Сергея Шлома.

Специалист отметил, что, если покупательская активность сохранится на таком уровне, высока вероятность того, что на вторичном рынке уйдёт самое бюджетное предложение и, как следствие, до конца года цены здесь могут вырасти до 15%. Причём для многих покупателей, особенно тех, чьи доходы снизились из-за пандемии, такие ценники будут неприемлемыми. В результате вслед за резким скачком спроса на вторичном рынке недвижимости столицы может наступить период длительной стагнации, пока цены не опустятся до приемлемого для потребителей уровня.

Когда лучше покупать квартиру?

Генеральный директор агентства недвижимости WE KNOW Александр Галицын считает, что сейчас самое лучшее время для покупки жилья. Льготная ипотека максимально подогревает покупательский спрос. Кроме того, банки совместно с застройщиками разработали ряд программ, чтобы привлечь потенциальных покупателей жилой недвижимости. В свою очередь девелоперы разработали несколько программ по предоставлению льготных условий по ипотеке, в которых застройщик принимает процентные обязательства на себя.

— К ноябрю, когда завершится действие программы льготной ипотеки, стоит ожидать и повышения цен, и резкого роста количества сделок, чтобы успеть в последний вагон. Но колебание будет незначительным, в пределах 10%, — прогнозирует Александр Галицын.