В продажу поступили "опасные" дачи. Все нюансы сделок с загородными домами

Покупка дачи. На что обращать внимание, чтобы не стать хозяином проблемного дома

Обычно покупатели ждут осени, надеясь к концу сезона купить дачу подешевле. Правда, в погоне за дешевизной можно столкнуться с неожиданными сюрпризами и в итоге переплатить.

— Как правило, осенью начинается поиск дома для круглогодичного проживания, когда потенциальные покупатели возвращаются из отпусков и занимаются решением жилищного вопроса, — говорит главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. — Более того, многие специально занимаются поиском дома в плохую погоду, чтобы оценить, к примеру, работу коммунальных служб или увидеть возможные протечки на чердаке дома, которые невозможно выявить в ясные дни.

Выбирая загородный дом, специалист рекомендует остановиться на объектах, поставленных на кадастровый учёт. По словам Виктории Кирюхиной, часто продавцы специально этого не делают, чтобы не платить налоги. К тому же многие дома по факту являются самостроем без разрешительных документов. Поставить такие объекты на кадастровый учёт зачастую невозможно из-за нарушений строительных требований, например по этажности. Причём такие нелегальные постройки встречаются даже в элитном сегменте. Покупатель в этом случае заключает договор на покупку только земельного участка, стоимость которого также включает в себя цену дома. В итоге при такой сделке есть риск остаться вовсе без дома. Если здание будет признано самостроем, то будет выдано судебное предписание о его сносе.

Если же покупать дачу планируется в ипотеку, провести сделку по описанной схеме просто не получится. В таком случае для оценки залоговой стоимости участка на объект приезжает эксперт-оценщик, который указывает в документах незарегистрированную постройку. Препятствием для ипотечной сделки на загородный дом становятся и вовсе не зависящие от покупателя факторы: близость трассы, ЛЭП и даже наличие животноводческой фермы. Также многие банки вовсе не рассматривают объекты на удалении от МКАД от 50 км, считая их неликвидными. Таким образом, если вы собираетесь покупать дом на заёмные средства, вы будете ограничены банковскими требованиями к потенциальному объекту, объясняет Виктория Кирюхина.

Продажа дачи. Как найти лучшего покупателя и не прогадать в цене

К продаже дачи нужно заранее подготовить всё необходимое. Проверить и подготовить пакет документов, в который должны войти:

документ о правах на собственность, выставленную на продажу;



кадастровая документация на участок и расположенные на нём постройки;



справки об отсутствии долгов (электричество, паевые, налоги и пр.);



выписка об отсутствии обременения (выдаётся в Росреестре);



письменное согласие на продажу от совладельцев участка.



Выставив товар в выгодном свете, можно ускорить процесс поиска покупателя. Внешний вид и состояние дома играют большую роль в том, как быстро произойдёт сделка.

Кроме красивых фотографий любимой дачи неплохо сделать в ней косметический ремонт, провести генеральную уборку, проверить исправность электропроводки, поправить забор, подровнять кустарники на участке. Осенью любые недостатки дачной собственности будут особенно бросаться в глаза. Например, с началом дождей станут видны протечки кровли. В итоге покупатель может уйти или попросить большую скидку.

Когда лучше смотреть дачу

Чем хуже погода, тем лучше для начала смотрин будущего загородного жилья, считает эксперт по строительству Вероника Вершинина. Во время сильных осадков можно сразу оценить, как ведёт себя дорога в непогоду, насколько сложно добраться до участка и выбраться оттуда. Кроме того, для покупателя не будет тайной то, где застаивается вода, не скапливается ли она у фундамента дома и как быстро уходит с участка.

— Сам дом тоже лучше осмотреть в плохую погоду. Сразу видны слабые места: текущая крыша, подтекающие окна, сырость в подвале. В холод и сырость можно правильно оценить, как дом отапливается, насколько быстро прогревается, как держит тепло, — говорит Вероника Вершинина. — Если дом дорогой, есть смысл заказать строительную экспертизу для того, чтобы исключить серьёзные недостатки.

Какие есть схемы обмана на рынке загородной недвижимости и как их обойти

— Одна из схем обмана на загородном рынке — показ одной дачи, а продажа… другой. Такое происходит уже при подписании договора купли-продажи, когда в документе указывается другой кадастровый номер. Особенно это актуально, когда дача на участке не зарегистрирована, то есть по документам вы покупаете только землю, — объясняет Виктория Кирюхина.

По словам эксперта по строительству Вероники Вершининой, чтобы не попасться на удочку мошенников, перед покупкой дачи прежде всего необходимо обратить внимание на состояние правоустанавливающих документов на земельный участок и расположенный на нём дом. Надо убедиться, что право собственности продавца зарегистрировано в установленном порядке, и запросить документы, подтверждающие надлежащее оформление и государственную регистрацию права собственности на земельный участок с домом. С января 1998 года по июнь 2016-го таким документом являлось свидетельство о государственной регистрации права собственности, а с 15 июля 2016 года — выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Необходимо также уточнить, нет ли притязаний третьих лиц на выбранную дачу, отметила Вероника Вершинина. Если сделка будет проходить по доверенности, то нужно проверить её на действительность и соответствие требованиям законодательства. Садовая книжка не является документом о праве собственности на участок или дом. Она лишь подтверждает, что владелец дачи состоит в садоводческом товариществе, напоминает эксперт по строительству. Если у продавца из всех документов есть только садовая книжка, то сначала он должен приватизировать дачу.

Если земельный участок был образован до создания в 2000 году единой системы кадастрового учёта, то он может не иметь согласованных границ, поскольку межевание не проводилось. Участок важно найти на кадастровой карте (https://публичная-кадастровая-карта.рф/). Если он отмечен, у него есть границы, значит, он размежёван, всё в порядке. Если нет — обязательно нужно требовать у владельца произвести межевание, отметила специалист.

— Если есть какие-то проблемы в границах и споры с соседями, то разбираться с ними потом придётся вам. Нередко после уточнения границ участка его площадь значительно уменьшается. Но вернуть себе какую-то компенсацию за "потерянные" метры будет очень сложно, — говорит Вероника Вершинина.