Особенности национальных пенсий. Какие выплаты получают пожилые люди в разных странах

Житель развитой, цивилизованной страны имеет право на получение пенсии. Сумма её везде разная и зависит от определённых факторов. Лайф расскажет, сколько получают пенсионеры за границей.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с предложением ликвидировать ПФР, а пенсии платить напрямую из бюджета. Такое заявление он сделал после того, как Счётная палата выявила нарушения в системе персонифицированного учёта в ПФР, которые приводят к тому, что люди недополучают положенные им деньги. А как начисляют пенсии в других странах мира?

Германия

Мужчины и женщины в Германии достигают пенсионного возраста в 65–67 лет в зависимости от года рождения. Например, если мужчина родился в 1952 году, оформить пенсионную выплату он может в 65 лет и шесть месяцев, так как год рождения на шесть лет позже, чем 1947 год. Если женщина родилась в 1961 году, то за каждый год после 1959 года прибавляется уже два месяца — она сможет уйти на пенсию в 66 лет и шесть месяцев.

Есть у пожилых людей и право на досрочную пенсию. Только для этого должен быть соблюдён ряд условий. Например, на два года раньше могут выйти на заслуженный отдых те, кто отработал 45 лет. Инвалиды и другие категории людей также могут выйти на пенсию раньше положенного срока.

Кстати, деньги выплачивает организация, которая напоминает наш Пенсионный фонд. Работая на одном из немецких предприятий, гражданин страны отчисляет в неё около 20% заработка. При этом 50% отчислений взимаются с работника, остальные 50% выплачивает работодатель.

Франция

Возрастной порог для выхода на пенсию во Франции одинаковый для мужчин и женщин. Он составляет 62 года, а показатель необходимого трудового стажа — до 42 лет.

Правом на получение полного размера пенсии могут воспользоваться только лица, которые достигли возраста 62 лет и имеют общий трудовой стаж не менее 41,5 года. Если же он меньше, то при расчёте выплаты применяется понижающий коэффициент. Отметим, что такое правило не распространяется на человека, который решил уйти на пенсию после 67 лет. В этом случае коэффициент при расчёте не применяется даже в тех случаях, когда человек не наработал необходимого стажа.

Система пенсионных выплат во Франции — одна из самых сложных в Европе. Здесь человек может получать деньги сразу из нескольких организаций в зависимости от профессии. В частности, широкое распространение имеют негосударственные пенсионные фонды.

Италия

Пенсионный возраст для всех итальянцев наступает в 66 лет. Однако законом установлен и минимальный возраст, с которого можно претендовать на содержание со стороны государства — 62 года. При этом минимальный стаж работы должен составлять 38 лет. Итальянцы, желающие уйти на заслуженный отдых раньше времени, могут получать уменьшение выплаченных ими квот (накоплений на выплату пенсии) на несколько процентов.

Понятие минимальной пенсии в итальянском законодательстве отсутствует. При этом, согласно новой реформе, для всех граждан республики, включая пенсионеров, введён так называемый гарантированный доход. Его сумма меняется в зависимости от количества членов семьи.

В Италии существует около десятка различных социальных выплат людям старшего возраста. Координирует работу системы тоже своего рода аналог нашего Пенсионного фонда — Национальный институт социального обеспечения (INPS). Только функции его значительно шире, ведь он занимается всем социальным обеспечением жителей и граждан страны. Что касается формирования накоплений на будущие выплаты и управления ими, то в этом процессе INPS, напротив, участвует минимально.

Великобритания

Для жителей Великобритании пенсионный возраст наступает в 66 лет. Пенсионер может уйти на пенсию в 55 лет, но для этого нужны медицинские показания. Пока человек не достигнет 66 лет, ему будут отчислять добавочную часть от всей суммы.

Для получения права на базовую пенсию британец должен отработать в стране минимум десять лет, при этом каждый отработанный год увеличивает размер будущей пенсии на 4,44 фунта стерлингов в неделю. Если британец предпочёл накопление пенсионной суммы в одном из частных финансовых учреждений, он может самостоятельно определить размер выплат, никаких ограничений при этом не устанавливается.

США

Получать пенсию в США начинают обычно в 65 лет. Но для граждан страны сохраняется возможность выйти на пенсию раньше. Например, в 62 года. Нюанс заключается в том, что пенсия будет идти не в полном размере, а лишь 70%, причём, даже когда пенсионер достигнет 65 лет, размер таким и останется.

Одного возраста недостаточно для того, чтобы получать государственную страховую пенсию. Помимо этого закон устанавливает обязательный стаж, который должен составлять десять лет и больше.

Размер пенсии в Соединённых Штатах может быть совершенно разным у различных категорий граждан. Он зависит от стажа и места работы, заработной платы, штата и других условий.

Китай

В Китае пенсионное пособие по старости начинают выплачивать женщинам, достигшим 50 лет, чья работа осуществляется на опасных производствах и в коммерческих компаниях. В 55 лет получают пенсию женщины, занимающие посты на госслужбе. Мужчинам же начисляют пенсию по достижении 60-летнего возраста.