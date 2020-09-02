Байден заявил, что Трамп не может обеспечить безопасность школьников во время коронавируса

Кандидат в президенты США, демократ Джозеф Байден заявил, что действующий глава Белого дома бездействует в борьбе с коронавирусом и не имеет чёткого плана по возобновлению занятий в школах страны. Об этом он сообщил на встрече с избирателями в штате Делавэр, передаёт CNN.

— Если бы президент Трамп и его администрация выполняли свои обязанности во время нынешнего кризиса, американские школы были бы открыты и обучение там было бы безопасным. Вместо этого американские семьи по всей стране вынуждены расплачиваться за его провалы и провалы его администрации, — отметил Байден.

По его словам, у нынешней власти Штатов "нет реального плана" по возобновлению обучения в школах в условиях пандемии. Байден заметил, что нужно срочно предоставить школьным учреждениям дополнительное финансирование.

— Президент Трамп и министр образования Бетси Девос не вмешались в ситуацию, и мы видим, к чему это привело. Миллионы школьников начинают новый учебный год так же, как завершили прошлый учебный год, — дома, — подчеркнул демократ.