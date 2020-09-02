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Байден заявил, что Трамп не может обеспечить безопасность школьников во время коронавируса

По его словам, американские семьи по всей стране должны расплачиваться за провалы действующей власти.

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Фото © ТАСС / AP

Кандидат в президенты США, демократ Джозеф Байден заявил, что действующий глава Белого дома бездействует в борьбе с коронавирусом и не имеет чёткого плана по возобновлению занятий в школах страны. Об этом он сообщил на встрече с избирателями в штате Делавэр, передаёт CNN.

Если бы президент Трамп и его администрация выполняли свои обязанности во время нынешнего кризиса, американские школы были бы открыты и обучение там было бы безопасным. Вместо этого американские семьи по всей стране вынуждены расплачиваться за его провалы и провалы его администрации, — отметил Байден.

Байден заявил, что Трамп "играет покорную роль" в отношениях с Россией

Подобную модель взаимоотношений он счёл не только опасной для Штатов, но и "унизительной".

По его словам, у нынешней власти Штатов "нет реального плана" по возобновлению обучения в школах в условиях пандемии. Байден заметил, что нужно срочно предоставить школьным учреждениям дополнительное финансирование.

Президент Трамп и министр образования Бетси Девос не вмешались в ситуацию, и мы видим, к чему это привело. Миллионы школьников начинают новый учебный год так же, как завершили прошлый учебный год, — дома, — подчеркнул демократ.

Байден заявил, что Трамп "играет покорную роль" в отношениях с Россией

Подобную модель взаимоотношений он счёл не только опасной для Штатов, но и "унизительной".

Стоит отметить, что власти американских штатов и городов самостоятельно принимают меры по обеспечению безопасности школьников на занятиях. В частности, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявлял, что занятия в школах города начнутся уже с 21 сентября. Отмечается, что в этом районе США около 1,8 тысячи школ и более миллиона учеников. Уточняется, что школы будут закрыты, если на территории округа число случаев инфицирования коронавирусом за неделю превысит 3%, в то время как для остальных школьных округов этот параметр установлен на уровне 5%.

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