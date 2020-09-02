В Свердловской области сотрудникам ДПС пришлось догонять свой укатившийся автомобиль — видео

Видео © VK / "Инцидент Екатеринбург"

В городе Реж Свердловской области двум инспекторам ДПС пришлось догонять патрульный автомобиль, который по необъяснимым причинам укатился с места. Видео опубликовано в паблике "Инцидент Екатеринбург" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что сотрудники на большой скорости пытаются догнать свой автомобиль, который разогнался по дороге. В итоге остановиться ему "помог" дорожный знак, в который он врезался.

В результате происшествия никто не пострадал. Как сообщает паблик со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону Валерия Горелых, по факту случившегося проводится проверка. Отмечается, что причиной могла стать неосторожность сотрудников, не поставивших автомобиль на ручник. Также к этому могла привести техническая неисправность автомобиля.