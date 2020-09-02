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В России к тушению пожаров планируют привлечь роботов

Они предназначены для борьбы с огнём в зонах высоких температур и в других сложных условиях.

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Фото © ТАСС / Карпов Ладислав

Многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-14" должен поступить во все инженерные подразделения России для борьбы с пожарами. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве страны.

Отмечается, что беспилотная пожарная техника предназначена для борьбы с огнём в зонах высоких температур и других сложных условиях, которые несут опасность для человека. Тушить пожар пенной струёй "Уран-14" может на расстоянии не менее 25 метров, а водяной — не менее 50 метров. Кроме того, на нём установлен пожарный насос производительностью около двух тысяч литров воды в минуту.

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Также добавим, что данную технику, помимо ликвидации чрезвычайных ситуаций, могут применять и для решения боевых задач. Как сообщается, беспилотники "Уран-14" должны обеспечивать максимально быстрое продвижение военных.

Первые опытные образцы были испытаны сапёрами Западного военного округа, позднее несколько единиц данной техники получили военнослужащие из ЮВО и ВВО. По итогам тестирования в разных условиях было принято решение развернуть аналогичные подразделения в инженерных войсках по всей стране.

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