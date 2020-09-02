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Тело второго погибшего из-за лесных пожаров обнаружили в Ростовской области

Сотни местных жителей были эвакуированы из своих домов.

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Фото © СУ СКР по Ростовской области

Число погибших в результате лесных пожаров в Ростовской области увеличилось до двух. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Отмечается, что костные останки человека были найдены после ликвидации пожара в частном доме в хуторе Заливной Тацинского района.

Под Ростовом в одном из сёл объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

В тушении огня также задействована авиация.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров на территории Ростовской области погибла женщина 1935 года рождения.

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