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Песков: Россия при необходимости окажет медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Ранее о болезни экс-премьера Италии сообщил его лечащий врач.

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Фото © ТАСС / EPA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что при необходимости РФ окажет медицинскую помощь экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, у которого диагностировали коронавирус.

Уверен, что, если это потребуется, президент даст необходимые указания, — сообщил представитель Кремля РИА "Новости".

Неймар и ещё два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом после отдыха на Ибице

Положительные тесты на CoViD-19 оказались и у Ди Марии с Паредесом.

Напомним, о болезни итальянского политика сообщил сегодня его лечащий врач. CoViD-19 у Берлускони протекает бессимптомно.

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