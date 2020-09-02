Песков: Россия при необходимости окажет медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что при необходимости РФ окажет медицинскую помощь экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони, у которого диагностировали коронавирус.
— Уверен, что, если это потребуется, президент даст необходимые указания, — сообщил представитель Кремля РИА "Новости".
Неймар и ещё два футболиста ПСЖ заразились коронавирусом после отдыха на ИбицеПоложительные тесты на CoViD-19 оказались и у Ди Марии с Паредесом.
Напомним, о болезни итальянского политика сообщил сегодня его лечащий врач. CoViD-19 у Берлускони протекает бессимптомно.