Раз, два, три, четыре, пять, "Новичок" нашли опять. Как боевой яд притаился и не убил попутчиков Навального

Специалисты сомневаются в способностях немецких токсикологов обнаружить яд и рассуждают о реальных характеристиках отравляющих веществ.

Очень плохое оружие

Врачи клиники "Шарите", в которой проходит лечение Алексей Навальный, заявили об обнаружении в крови пациента компонентов боевого отравляющего вещества "Новичок". Военные, имевшие отношение к химическому оружию, в том числе нервно-паралитическим веществам, отмечают, что в версии об отравлении "Новичком" много нестыковок. Первая странность, по словам подполковника войск РХБЗ в запасе Алексея Винникова, состоит в том, что оппозиционный блогер вообще выжил после вероятного покушения на его жизнь.

Большая часть нервно-паралитических отравляющих веществ характеризуется крайне высокой скоростью проникновения в органы дыхания. Это дело нескольких минут буквально. Человек не то что в самолёт сесть не сможет. Вещество начинает действовать мгновенно, паралич органов дыхания. Если исходить из того, что произошло, то версия с применением веществ из группы "Новичок" не выдерживает критики — слишком много времени пострадавший пребывал в сознании Алексей Винников подполковник войск РХБЗ в запасе

Медицина бессильна?

Другой вопрос состоит в том, как именно немецкие специалист обнаружили следы яда "Новичок" в крови Алексея Навального, которого спецбортом со специальной медицинской капсулой доставили в Германию. Сразу после того, как немецкие токсикологи заявили об отравлении Навального "Новичком", одному из создателей советской боевой системы журналисты начали обрывать телефон.

Доктор химических наук Леонид Ринк сообщил журналистам, что если бы Навального отравили одним из веществ группы "Новичок", то последствия такого отравления проявились бы ещё в России. Ринк отметил, что вместо судорог и миоза у пациента наблюдалась типичная панкреатитная картинка, свойственная пациентам с диагнозом "отравление поджелудочной железы".

Позднее в одном из интервью Ринк отметил, что "вещества такого типа умеют хорошо делать немцы".

Сила яда

Вопросов, с помощью которых эксперты пытаются понять природу отравления оппозиционного блогера, два. Первый: почему Навальному стало плохо именно на рейсе Томск — Москва. Второй: почему омские врачи не смогли определить присутствие яда в крови и тканях пациента.

Эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков пояснил, почему омские врачи не выявили следов отравления, о котором немецкие медики начали говорить почти сразу после того, как оппозиционного блогера доставили в клинику "Шарите".

Вообще, "Новичок" — это бренд. В состав группы отравляющих веществ этого типа входят десятки препаратов, и выявить следы отравления крайне тяжело. Для того, чтобы выявить следы отравления, нужна специальная лаборатория с оборудованием, нужны современные системы, с помощью которых можно установить присутствие ничтожного количества отравляющих веществ в организме Лев Корольков Эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки

Бывшие военные, в свою очередь, утверждают, что фосфорные молекулы, присутствие которых токсикологи могут принять за "Новичок", содержатся в большинстве современных пестицидов и попадание такого вещества в кровь всегда может вызывать тяжёлые последствия.

Подполковник войск РХБЗ в запасе Алексей Винников отметил, что реальное применение "Новичка" в аэропорту, равно как и в любой другой точке по маршруту, которым передвигались Алексей Навальный и сопровождавшие его люди, можно было бы определить очень просто.

Если внимательно изучить фторфосфоорганические вещества (группу ядов "Новичок". — Прим. ред.), то можно понять, что применение этого яда в закрытом помещении — это смертный приговор как жертве, так и отравителю. Я приведу простой пример. В своё время американские военные изучали летучесть газа VX, который, как и большинство нервно-паралитических веществ, при нормальной температуре хранится в жидком состоянии. Столовая ложка газа VX, пролитая на пол в аэропорту, — это примерно тысяча человек "двухсотыми" [погибшими]. Столовая ложка "Новичка" в аэропорту — это раза в полтора больше жертв и пострадавших Алексей Винников Подполковник войск РХБЗ в запасе

Винников добавил также, что по своим отравляющим свойствам VX и яды группы "Новичок" классифицируются как "стойкое всепогодное отравляющее вещество". Это значит, что если бы Навального отравили именно "Новичком" — и в самом аэропорту, и везде, где побывал блогер, были бы "горы трупов".

"Новичок" — это вещество длительного действия. Если бы его применили, как утверждают немецкие врачи, то вся омская токсикология уже лежала бы в пластиковых мешках. И экипаж самолёта, в котором его везли, и пассажиры этого рейса, и вообще всех, кто подходил к нему на расстояние в десять метров, уже хоронили бы Алексей Винников Подполковник войск РХБЗ в запасе

Откуда привезли "Новичок"?

Ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков пояснил, что после того, как развалился Советский Союз, "Новичок" остался за пределами Российской Федерации.

Основное производство веществ этой группы находилось в Узбекистане. Кроме того, кое-что из этой группы отравляющих веществ ещё со времён существования стран Варшавского договора могло остаться в Чехии, поэтому путей появления "Новичка" может быть несколько Лев Корольков Ветеран Службы внешней разведки